Україна закликала Раду Європи та ОБСЄ протистояти порушенням прав людини в Криму і на Донбасі

Як повідомляє прес-служба постійного представництва України при Раді Європи, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи Кулеба запропонував Раді Європи та ОБСЄ спільно вивчити можливості їх участі в імплементації Резолюції Генеральної асамблеї ООН 71/205 щодо ситуації в галузі прав людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна).

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Українська делегація також наголосила, що одним із завдань спільних зусиль РЄ та ОБСЄ має стати гарантування безпечного і безперешкодного доступу до Криму для інституційних регіональних та міжнародних механізмів моніторингу дотримання прав людини. Наразі Росія блокує такий доступ.

"Припинити порушення прав людини на окупованих Росією територіях – це найкраще, що міжнародні організації можуть зробити на даному етапі для жителів цих територій. ОБСЄ і Рада Європи мають найбільш пристосовані для цього мандати і обидві організації мають тісно взаємодіяти", - зазначив Кулеба.