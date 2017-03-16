Вінницька облрада вимагає ухвалити закон про тимчасово окуповані території

16 березня Вінницька обласна рада на позачерговій сесії ухвалила звернення до президента, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради України щодо торгівлі з терористами. За документ проголосували 53 із 56 присутніх депутатів.

Обласна рада вимагає припинити переміщення товарів через лінію зіткнення, забезпечити рішення відповідних органів щодо діяльності підприємств та установ, зокрема банків з російським капіталом, винести на розгляд Верховної Ради законопроект «Про тимчасово окуповані території» та ухвалити його в цілому.

Як відомо, тривалий час Вінницька обласна рада не могла зібратися на сесію. Зривали засідання представники «Блоку Петра Порошенка» та «Опозиційного блоку», наголошують у Вінницькому УКРОПі.

«Вчора голова облдержадміністрації Валерій Коровій зазначив, що збере депутатів. Цим він себе й видав. Відповідно до якого такого закону голова ОДА скликає депутатів? Чому очільник області, а не голова обласної ради Анатолій Олійник, який має це робити за посадою? Стає зрозумілим, хто керівник цього спектаклю: депутатів не могли зібрати п’ять разів, а представники «Блоку Петра Порошенка» та «Опозиційного блоку» вперто ігнорували сесію. Відколи це в нас БПП та «Опоблок» працюють в одній команді?» – прокоментував голова фракції УКРОПу Григорій Зозуля.

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Нагадаємо, проведення цієї сесії активісти та представники деяких політичних партій, зокрема «Українського об’єднання патріотів – УКРОП», добивалися три дні. Після затримання блокувальників біля залізничної станції Кривий Торець Вінницею прокотилася хвиля протестів. У понеділок, 13 березня, активісти мітингували під будівлею облуправління СБУ. У вівторок, 14 березня, під облрадою зібралися небайдужі громадяни, представники «Азову», УКРОПу, «Батьківщини», «Свободи», «Руху нових сил», «Народного контролю», «Народної самооборони» та Автомайдану Вінниччини, а також бійці АТО.

На сходах перед адмінбудівлею заступник голови Вінницької обласної організації УКРОПу Олег Долінський зачитав вимоги до обласної влади. Так, активісти наполягали на проведенні позачергової сесії обласної ради не пізніше 16 березня. Сесія, яка мала відбутися о 10 годині ранку 15 березня, перетворилася на фарс. П’ять разів засідання зривалося через відсутність кворуму. Щоб змусити депутатів зібратися на сесію, активісти двічі перекривали рух транспорту в центрі Вінниці. Увечері під Вінницькою ОДА запалали шини. Необхідну кількість депутатів вдалося скликати лише з шостої спроби.