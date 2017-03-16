Опубліковано перелік товарів, дозволених для перевезення через лінію розмежування

Наказ Міністерства з питань тимчасово неконтрольованих територій і внутрішньо переміщених осіб про затвердження Переліку товарів і продукції, дозволених для переміщення з та на тимчасово неконтрольовану територію в районі проведення антитерористичної операції набув чинності, передає Громадське.

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Документ опублікований в газеті "Урядовий кур'єр" в четвер, 16 березня, і набуває чинності з моменту опублікування.

До переліку внесене обладнання, запчастини та комплектувальні, сировину і готову продукцію, хімматеріали, паливно-мастильні матеріали, інструменти та спецодяг для вугледобувної, енергетичної галузей та критичної інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Порошенко підписав указ про тимчасову заборону на переміщення товарів через лінію розмежування в зоні АТО.

15 березня РНБО прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО.