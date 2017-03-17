Розхитування ситуації в Україні зсередини є одним із способів гібридної війни Кремля - Порошенко

11:33, 17 березня 2017
Політика
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Президент також заявив, що дострокових парламентських виборів в Україні, в яких зацікавлена РФ, не буде.

Порошенко також заявив, що дострокових виборів в Україні не буде / фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко заявляє, що розхитування ситуації в Україні зсередини є одним із способів гібридної війни Кремля.

Про це йдеться у зверненні Порошенка з нагоди початку відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років.

«Зараз розхитування ситуації в нашій державі зсередини є одним із способів гібридної війни Кремля проти України», - наголосив він.

Порошенко нагадав, що, відповідно до Конституції, рішення про дострокові парламентські вибори і розпуск парламенту приймає президент України.

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«Хочу ще раз наголосити: дострокових парламентських виборів, у яких насамперед зацікавлена Росія, я не підтримую, а отже, їх не буде», - заявив глава держави.

«Як президент я пройшов свій екватор, парламент до нього наближається. Не так вже й багато часу до планових виборів. У нас є два роки для того, щоб на основі досягнутої макрофінансової та макроекономічної стабілізації утримати і прискорити відновлене економічне зростання, зробити перші результати реформ відчутними для якомога ширшого кола українців», - зауважив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ольга Айвазовська наголошує, що на сьогодні немає жодних перспектив реалізації політичного етапу Мінських угод.

Зокрема, говорячи про можливість організації виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей в разі деокупації, Айвазовська підкреслила, що "станом на зараз немає жодних перспектив реалізації політичного етапу Мінських угод". Експерт зауважила, що вибори - це не "порожній звук", а політичний інститут, який потребує низки передумов. Зокрема, це функціонування державного реєстру виборів, діяльність ЗМІ, можливість формування політичної думки без тиску, погроз та залякувань.

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Теги: #Росія#Порошенко#вибори