На сьогодні немає жодних перспектив організації виборів на окупованому Донбасі – Айвазовська

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час дискусії на тему: "Донбас: плани на 2017 рік" сьогодні в Києві.

Зокрема, говорячи про можливість організації виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей в разі деокупації, Айвазовська підкреслила, що "станом на зараз немає жодних перспектив реалізації політичного етапу Мінських угод".

Експерт зауважила, що вибори - це не "порожній звук", а політичний інститут, який потребує низки передумов. Зокрема, це функціонування державного реєстру виборів, діяльність ЗМІ, можливість формування політичної думки без тиску, погроз та залякувань.

Крім того, йдеться і про функціонування політичних партій та банківської системи на цій території. "За вибори відповідає і за адміністрацію відповідає в плані фінансування держава. Це бюджет держави Україна і він не може бути реалізований або витрачений в будь-який інший спосіб, ніж це передбачає чинне законодавство, яке не є частиною Мінських угод", - зазначила Айвазовська.

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Також говорячи про Центральну виборчу комісію, вона зауважила, що на сьогодні "ми маємо величезну ганьбу, як-то неперезавантажена ЦВК". "Але, тим не менш, цей орган має бути ключовим у системі адміністрування виборів. Жодних форм його там представлення чи допуску сьогодні бути не може", - додала експерт.

Вона також підкреслила, що нині не можна говорити і про те, що безпековий і політичний етапи Мінських угод можуть бути реалізовані одночасно. "Виключно послідовно. В іншому випадку ми не створимо передумов, які би дали можливість організувати вибори у відповідності до міжнародних стандартів", - сказала Айвазовська.

Як повідомляв УНІАН, українська влада наполягає, що вибори на Донбасі можливі лише після виведення російських військ і повернення Україні контролю над кордоном.