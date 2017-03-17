Порошенко закликав опозиціонерів не "підпалювати" Україну в боротьбі проти президента

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія завжди використовувала переваги демократичних систем у сусідніх державах, щоб їх поглинути. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав у своєму зверненні з нагоди початку відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років.

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«Я закликаю усі партії - як представлені у ВР, так і позапарламентські – у жорсткій внутрішньополітичній боротьбі, властивій будь-якій демократії, зважувати на ті надзвичайно складні зовнішні обставини, в яких ми будуємо європейську Україну. Хочеться боротися проти президента - прошу дуже, на те ви й опозиція. Але Україну - не розхитуйте і не підпалюйте», - заявив він.

«За чотири роки Української національної революції минулого століття влада в Києві змінилася щонайменше 14 разів. Кому від цього стало легше? Кому, крім Кремля, який отримав тотальний контроль над Україною на 70 років», - нарікає глава держави.

«Тому Москва хоче, щоб і зараз влада в Україні мінялася з такою ж регулярністю. Росія завжди користувалася в своїх інтересах перевагами демократичних систем в сусідніх державах для того, щоб поглинути їх, починаючи з Часів Новгорода та Речі Посполитої та завершуючи Центральною Європою в роки Другої світової», - переконаний Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко також заявив, що розхитування ситуації в Україні зсередини є одним із способів гібридної війни Кремля.