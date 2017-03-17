Насіров не повідомив джерела походження 100 мільйонів на заставу: "дивіться у моїй декларації"
Насіров заявив, що "не зовсім погодився" із рішенням близьких про внесення застави.
Відсторонений від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Роман Насіров не повідомив джерела походження коштів, внесених як заставу за нього, а порадив журналістам переглянути його декларацію про доходи.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістів перед тим, як піти на допит до НАБУ. «Походження коштів дивіться у моїй декларації», - сказав він.
На запитання журналістів, як він може прокоментувати те, що САП доручила НАБУ перевірити походження коштів застави, яку за нього внесли, Насіров відповів: «З великим задоволенням. Нехай перевіряють… Я не зовсім погодився з рішенням близьких, але вони так вирішили… Але я їм дуже вдячний. Дійсно, захищати себе так буде набагато правильніше і легше, маючи можливість спілкуватись з вами, прийти сюди, дати всі покази».
Як повідомляв УНІАН, 7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня, з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.
13 березня Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Також суд відмовився збільшити розмір застави до 2 млрд грн.
16 березня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що дружина Насірова внесла за нього заставу в розмірі 100 млн грн. Пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.
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Сьогодні, 17 березня, НАБУ ініціювало перевірку законності походження коштів, внесених як заставу для звільнення з-під варти Насірова.
Довідка УНІАН. В електронній декларації про доходи за 2015 рік Насіров вказав, що має 1,160 млн дол., 450 тис. євро, 4,35 млн грн готівкових коштів, його дружина – 320 тис. дол., 240 тис. євро, 3,1 млн грн.
На банківських рахунках Насіров має 1,677 млн грн, дружина – 2,884 млн грн.
Також він та дружина мають власні та орендовані земельні ділянки, елітну нерухомість та автомобілі.