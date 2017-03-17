Насіров не повідомив джерела походження 100 мільйонів на заставу: "дивіться у моїй декларації"

Відсторонений від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Роман Насіров не повідомив джерела походження коштів, внесених як заставу за нього, а порадив журналістам переглянути його декларацію про доходи.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістів перед тим, як піти на допит до НАБУ. «Походження коштів дивіться у моїй декларації», - сказав він.

На запитання журналістів, як він може прокоментувати те, що САП доручила НАБУ перевірити походження коштів застави, яку за нього внесли, Насіров відповів: «З великим задоволенням. Нехай перевіряють… Я не зовсім погодився з рішенням близьких, але вони так вирішили… Але я їм дуже вдячний. Дійсно, захищати себе так буде набагато правильніше і легше, маючи можливість спілкуватись з вами, прийти сюди, дати всі покази».

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня, з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.

13 березня Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Також суд відмовився збільшити розмір застави до 2 млрд грн.

16 березня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що дружина Насірова внесла за нього заставу в розмірі 100 млн грн. Пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.

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Сьогодні, 17 березня, НАБУ ініціювало перевірку законності походження коштів, внесених як заставу для звільнення з-під варти Насірова.

Довідка УНІАН. В електронній декларації про доходи за 2015 рік Насіров вказав, що має 1,160 млн дол., 450 тис. євро, 4,35 млн грн готівкових коштів, його дружина – 320 тис. дол., 240 тис. євро, 3,1 млн грн.

На банківських рахунках Насіров має 1,677 млн грн, дружина – 2,884 млн грн.

Також він та дружина мають власні та орендовані земельні ділянки, елітну нерухомість та автомобілі.