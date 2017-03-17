З’явилося зроблене перед виходом з СІЗО фото Насірова зі співкамерниками

Про це повідомила журналіст Тетяна Висоцька на своїй сторінці в Facebook.

"Прислали ексклюзив. Фото на пам'ять з новими друзями. 285-а камера Лук'янівського СІЗО", - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня пізно ввечері тимчасово відстороненого від виконання службових обов’язків голови Державної Фіскальної служби Романа Насірова після внесення його дружиною застави в розмірі 100 млн грн було звільнено з-під варти.