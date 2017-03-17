У Європарламенті назвали дату голосування за "безвіз" для України

Європарламент проведе голосування щодо надання Україні безвізового режиму 6 квітня. Про це повідомляється на сайті ЄП.

Зазначається, що дебати з цього питання відбудуться в Європарламенті 5 квітня.

Голосування за проектом законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги призначено на 6 квітня.

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Раніше, заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляв, що українці отримають право на поїздки до країн ЄС без віз до середини літа.

«Ми розраховуємо, що на початку квітня Європарламент поставить остаточну крапку у питанні візової лібералізації, прийме відповідне рішення. Після цього м’яч перейде на поле країн-членів Євросоюзу, тобто Ради ЄС, яка має протягом досить швидкого періоду часу ухвалити рішення. І я розраховую, що вже до середини червня Україна отримає юридичне рішення про безвізовий режим поїздок», – сказав він.