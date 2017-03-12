Немає жодних політичних перешкод: у Порошенка прогнозують отримання Україною "безвізу" до середини літа

Українці отримають право на поїздки до країн ЄС без віз до середини літа. Про це розповів заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, пише «Громадське».

«Ми розраховуємо, що на початку квітня Європарламент поставить остаточну крапку у питанні візової лібералізації, прийме відповідне рішення. Після цього м’яч перейде на поле країн-членів Євросоюзу, тобто Ради ЄС, яка має протягом досить швидкого періоду часу ухвалити рішення. І я розраховую, що вже до середини червня Україна отримає юридичне рішення про безвізовий режим поїздок», – сказав він.

Читайте такожКлимпуш-Цинцадзе не вважає необхідним голосування щодо "безвізу" для України раніше запланованої дати

Він зазначив, що для отримання Україною "безвізу" зараз немає ніяких політичних перешкод, тепер це питання лежить виключно в техніко-юридичній площині.

"Президент дав чіткі вказівки всім нашим дипустановам в країнах-членах Шенгенської зони робити все можливе, щоб навіть технічних бар'єрів на шляху для отримання візової лібералізації несподівано не з'явилося", - підкреслив заступник глави Адміністрації президента.

Нагадаємо, схожий прогноз щодо «безвізу» для України в інтерв’ю УНІАН дав і голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі

Він зазначив, що безвізовий режим України з Європейським Союзом набуде чинності до кінця червня.