Портнов: суд у Бельгії відправив до тюрми екс-першого заступника голови ГПУ Баганця

Кримінальний суд Бельгії виніс вирок, яким визнав винним і засудив екс-першого заступника генпрокурора Олексія Баганця за умисне надання в 2014 році Європейському Союзу недостовірної інформації про колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова, пов'язаної з введенням санкцій.

На своїй сторінці у Facebook Портнов повідомив, що суд засудив Баганця до тюремного ув'язнення на один місяць і штрафу в 6 тисяч євро.

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"Суд встановив юридичний факт навмисності дій чиновника ГПУ, хибності поширеної Генеральною прокуратурою в органах ЄС інформації і засудив його до одного місяця тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі шести тисяч євро, які необхідно заплатити до бюджету Бельгії", - написав Портнов.

Він зазначив, що цей вирок Європейського суду "став першим прецедентом, прикладом невідворотності покарання, відновлення справедливості і можливості чинити опір державній машині без інструментів впливу і на чужій території".

Портнов повідомив, що після вступу вироку в силу будуть розпочаті процедури, спрямовані на його виконання в Україні та інших країнах світу.

Він також пообіцяв надати більш детальні подробиці 15 березня.

Як повідомляв УНІАН, Портнов восени 2015 року виграв у Суді ЄС справу щодо застосованих проти нього санкцій. Він припустив, що рішення на його користь може бути використане іншими особами з «чорного списку», але допоможе це не всім.

Портнова оголосили у розшук у січні 2015 року - у справі за статтею про привласнення, розтрату майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.