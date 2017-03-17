За три роки в Росії за наркоторгівлю засуджено понад 2 тисячі українців – МЗС

З 2014 року в Російській Федерації за наркоторгівлю засуджено понад 2 тис. українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник МЗС України Мар’яна Беца.

Вона поінформувала про випадки затримання громадян України за кордоном за підозрою в причетності до обігу наркотичних речовин. За словами Беци, аналіз динаміки затриманих, засуджених в інших країнах, в тому числі за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків, свідчить про помітне збільшення кількості громадян України, затриманих за кордоном за обвинуваченням в торгівлі наркотиками.

"І найбільша кількість стосується Російської Федерації. Протягом останніх двох років - 2014-2016 роки - понад дві тисячі громадян України, а це величезна цифра, засудженні за вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних речовин саме у Російській Федерації", - наголосила речник МЗС.

"За наявною інформацією, є підстави вважати, що існують сталі схеми з вивезення громадян України до Російської Федерації за посередництва низки структур, які видають себе за агенції з підбору персоналу для роботи як в Україні, так і в країнах СНД", - сказала речник МЗС.

Вона підкреслила, що з цією метою відповідні оголошення розміщуються у багатолюдних місцях, в тому числі в метрополітенах, на вокзалах, у друкованих ЗМІ.

"МЗС України категорично застерігає українців від прийняття рішень щодо пошуку праці через домовленість з неперевіреними і сумнівними посередниками. Ви повинні розуміти, що безпечне працевлаштування за кордоном можливе лише з дотриманням вимог законодавства як України, так і тієї країни. Інший шлях веде до порушення законів іноземних країн, а отже, і до наслідків, до арештів і до затримань", - заявила Беца.

Також вона наголосила, що РФ на сьогодні є державою-агресором, і перебувати там небезпечно.