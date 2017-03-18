Еро і Лавров домовилися активізувати зусилля з реалізації Мінських угод – МЗС Франції

Міністри закордонних справ Франції Жан-Марк Еро та Росії Сергій Лавров домовилися активізувати зусилля в "нормандському форматі" по реалізації Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході України.

Читайте такожСьогодні окупанти 36 раз обстріляли позиції ВСУ, двох військових поранено

Як повідомляє МЗС Франції, про це йшла мова під час телефонної розмови міністрів.

"Міністри домовилися активізувати зусилля в "нормандському форматі" з реалізації Мінських домовленостей, тоді як ситуація на місцях, як і раніше викликає тривогу", - сказано в повідомленні.

Французький міністр зазначив відповідальність сторін у питанні дотримання домовленості про припинення вогню і відведення важкого озброєння.

Він засудив дії "сепаратистських організацій", в тому числі експропріацію підприємств на Донбасі, які не сприяють заспокоєнню.