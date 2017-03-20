У Харківській області активісти планують розширити блокаду: кажуть про встановлення нових редутів

09:06, 20 березня 2017
Політика
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Активісти кажуть, що рішення РНБО про зупинення торгівлі з ОРДЛО не діє. 

Активісти планують встановити редут у Харківській області / Vyacheslav Abroskin, Facebook

На Харківщині активісти домагаються розширення блокади. Вони вирішили встановити нові редути в регіоні уже найближчими днями. Про це активісти оголосили під час акції на підтримку блокади, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок

За їхніми словами, рішення РНБО про зупинення торгівлі із окупованими територіями насправді не діє, тож встановлюватимуть нові редути, щоб остаточно припинити транспортне сполучення.

Минулого тижня активісти вже спробували встановити редут у місті Куп'янськ, втім після переговорів з місцевою владою та правоохоронцями блокувати залізницю не стали.

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"Є інформація, є деякі факти того, що по Харківській області є перевезення вугілля, незаконних товарів, які не фіксуються ніякими документами, тому ми зараз аналізуємо цю ситуацію. Якщо факти підтвердяться, то буде прийматись рішення про можливе встановлення редуту у Харківській області", - розповів активіст Дмитро Олійник. 

Як повідомляв УНІАН, 15 березня РНБО ухвалила рішення про припинення вантажних перевезень на окуповану частину Донецької та Луганської областей.

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Теги: #Харківщина#блокада#редут