Курус: Нацрада не користується політичними мотивами

Дискусії стосовно подолання вето Президента на закон про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення є «політичною грою». Таку думку в коментарі «Главреду» висловив перший заступник голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Іван Курус.

«Нацрада до цього часу в жодній мірі не користувалася політичними мотивами при голосуванні і, думаю, ніколи не буде ними користуватися. Але, на жаль, наш законодавчий орган, окремі депутати, які мають власні медіа, намагаються таким політичним інструментом вплинути на орган державної влади», – сказав він.

Курус негативно оцінив можливе подолання президентського вето на закон про Нацраду: «Я вважаю, що не варто в момент, коли треба допомагати галузі вижити, займатися кадровими перестановками. Тому що саме подолання вето означає зміну кадрового складу Нацради».

Водночас він спростував закиди на свою адресу у тому, що він перешкоджає подоланню вето. «Дехто мене звинувачує, що я захищаюся, намагаюся зупинити подолання вето. Це в найменшій мірі мене стосується, це більше стосується четвірки, призначеної парламентом», – сказав він.