Засідання РНБО з газової тематики скасували

23 січня засідання Ради національної безпеки та оборони України з газової тематики не відбудеться. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника, причиною відміни є те, що на даний момент ще не готові до розгляду ті матеріали, які мали бути розглянуті на завтрашньому засіданні.

Водночас, у Секретаріаті РНБО нашому агентству не підтвердили цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що не бачить доцільності в тому, аби проводити 23 січня засідання Ради національної безпеки і оборони України для розгляду газового питання.

«На сьогодні криза (газова – УНІАН) закінчилася, і на РНБО просто нема чого розглядати, крім того, що намагатися повернути «РосУкрЕнерго» в колишню роботу з посередництва між «Газпромом» і НАК «Нафтогазом». Але я не дозволю цього робити. Я не дозволю Президентові країни повертати корупційного посередника між «Газпромом» і НАК «Нафтогаз», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.