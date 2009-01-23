У ЄЦ пропонують Пинзенику прожити місяць за 300 гривень

Народний депутат України, заступник голови партії «Єдиний центр» Леся ОРОБЕЦЬ закликає уряд впродовж 10 днів погасити заборгованість із заробітної плати перед учителями. Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Нищівна для освіти ситуація виникла не вчора. Вона невпинно нагромаджувалася впродовж минулого року на тлі скаженої інфляції та популістських надмірностей уряду. Як наслідок, школі завдано невиправної шкоди – вчитель іде наразі звідти в пошуках кращої долі», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.

За її словами, принизливий аванс в 300 гривень, яким у низці київських шкіл замінили грудневу зарплату, народний депутат вважає відвертим знущанням над освітянами. «Нехай спробує перший-ліпший чиновник з Мінфіну хоча б місяць протриматися на ці гроші перед святами, а потім порадить вчителю як експерт: чи йти жебракувати, чи хабар брати, аби власних дітей нагодувати, чи тікати зі школи світ за очі», – зауважила Л.ОРОБЕЦЬ.

За словами депутата, перед Новим роком Мінфін списував невиплати на відсутність бюджету. Мовляв, бюджету нема – про яку зарплату може йти мова, пояснювали чиновники. «Виникає запитання, чого в них тепер бракує, якщо станом на 19 січня заборгованість уряду лише по вчительській зарплатні складає понад 100 мільйонів гривень, включно і за грудень? Або совісті, або здорового глузду», – припустила заступник голови «Єдиного центру».

«Найважча ситуація склалася в Одеській, Харківській та Чернігівській областях. На Чернігівщині, зокрема, невиплати вчителям складають понад 42% від місячного фонду оплати праці. За 10 днів, у разі нагромадження боргу за січень включно, школа може втратити рештки фахівців, що героїчно трималися в освіті впродовж останнього десятиліття, якщо уряд невідкладно не знайде кошти на погашення заборгованостей», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.