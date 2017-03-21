У Раді заблокували трибуну під час розгляду питання про призначення аудитора НАБУ (фото)

Верховна Рада почала розгляд питання про визначення представника ВР до складу Комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

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Як передає кореспондент УНІАН, частина депутатів від фракцій "Самопоміч", "Батьківщина", "Блок Петра Порошенка" заблокували трибуну парламенту.

При цьому розгляд питання продовжується.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ще 23 лютого планувала призначити аудитора НАБУ від парламенту, однак депутати не дійшли згоди щодо кандидатури на цю посаду.

До складу комісії передбачалося висунути кандидатуру заступника генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберта Сторча, яку схвалив профільний комітет ВР.

Однак фракції "Народний фронт" та "БПП" запропонували іншу кандидатуру – Найджела Брауна, яка раніше не обговорювалася і не затверджувалася профільним комітетом.