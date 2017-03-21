Посягання на незалежність судової влади: у ВРП прокоментували напад на свого голову

Вища рада правосуддя розцінює напад на голову ВРП Ігоря Бенедисюка як посягання на незалежність судової влади.

Про це йдеться в заяві Вищої ради правосуддя, розміщеній на сторінці ВРП у Facebook.

У відомстві зазначають, що «останнім часом незаконний вплив на роботу Ради має тенденцію до посилення, а поширення дезінформації про її діяльність набуває системного характеру. Встановлення механізмів тиску та незаконного контролю за прийняттям рішень Ради є неприпустимим у правовій демократичній державі».

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«Проявом тиску на Раду стали події, які відбулися 17 та 18 березня цього року. Хвиля дезінформації та підбурювання призвела до того, що голова Ради Ігор Бенедисюк став об’єктом неправомірних дій з боку осіб із прихованими обличчями, які погрожували йому фізичною розправою та пошкодженням майна», - підкреслюють у ВРП.

У заяві також наголошується на тому, що цей інцидент потребує швидкого і безстороннього розслідування правоохоронними органами. Винні – як виконавці, так і замовники – мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності, передбаченої законом.

Як повідомляв УНІАН, у Вищій раді правосуддя заявили, що 17 березня пізно ввечері група вдягнених у балаклави осіб скоїла напад на голову ВРП Ігоря Бенедисюка та його дружину біля їх приватного помешкання. З метою самозахисту суддя був вимушений зробити попереджувальний постріл у повітря з особистої зброї.