У Києві стався конфлікт між головою ВРП і активістами: суддя застосував зброю (відео)

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook один з активістів Євген Карась, суддя Бенедисюк на Осокорках намагався задавити машиною, а пізніше відкрив вогонь з пістолета по активістах молодіжного руху "Традиція і порядок".

«Активісти прийшли до судді поспілкуватися і розклеїти листівки, що Бенедисюк претендує на високу посаду на держслужбі, займаючись корупцією. Про це активісти сьогодні подали заяву в НАБУ перед візитом до чиновника», – написав Карась.

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За його словами, у активістів розбитий фотоапарат, планшет та дрібні ушкодження від тарану бампером.

Водночас, як повідомила прес-секретар ВРП Оксана Лисенко, "пізно ввечері більше 10 невідомих, одягнених у балаклави, вчинили напад на Бенедисюка та його дружину біля їхнього приватного помешкання", пише DT.ua.

За її словами, голова ВРП був змушений з метою самооборони застосувати зброю, зробивши попереджувальний постріл у повітря. Оперативна група поліції, що прибула на місце події, затримала частину нападників, Бенедисюк написав заяву про напад на нього.