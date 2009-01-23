25 січня на базі медичного центру АІЛАЗ відбудеться семінар з ортокератології. Цей новий метод корекції розладів зору набуває популярності в усьому світі та в Україні. Нічні лінзи виправляють зір уві сні, і вранці людина отримує 100% зір без лінз та окулярів на 24 години. Метод добре підходить дітям, оскільки дозволяє не тільки коригувати зір, але й зупинити розвиток короткозорості.

В Україні цей метод лікування практикують 15 клінік, які офіційно зареєстровані в Міжнародному реєстрі клінік.

Медичний центр АІЛАЗ є науково-методичним центром компанії Paragon, де проводиться наукова робота і навчання фахівців.