Польща прийняла 400 тисяч біженців із України – євродепутат

10:51, 22 березня 2017
Політика
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При цьому євродепутат заявив, що проти мігрантів-мусульман.

При цьому, у Польщі не хочуть приймати мігрантів-мусульман / фото УНІАН

У Польщі євродепутат від керівної партії «Право і Справедливість» Рішард Чарнецький заявив, що його країна прийняла 400 тисяч біженців із України, пише Onet.

"Польща прийняла вже 400 тисяч біженців з України, і, таким чином, ми (Польща – ред.) на другому місці після німців (серед країн ЄС – ред.) за кількістю прийнятих біженців", - сказав він.

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При цьому він заявив, що Польща відкрита для біженців, але не з не європейських країн.

"Ми не хочемо ніяких мігрантів з-поза Європи, ніяких мігрантів-мусульман", – наголосив Чарнецький, коментуючи міграційну кризу, з якою зіткнувся Євросоюз.

Раніше, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявляв, що відносини між Україною та Польщею не мають бути заручником минулого. Однак, у МЗС все ж заявили, що і повністю залишити поза увагою історичні питання все ж не можуть.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністерство закордонних справ Польщі опублікувало секретний документ "Тези про політику Республіки Польща в Росії і Україні", датований 2008 роком, який, як зазначають у відомстві, "був початком переходу уряду Дональда Туска від проукраїнської зовнішньої політики, до політики проросійської".

У жовтні 2015 року були зняті обмеження щодо секретності документа. При цьому, за словами теперішнього очільника польського МЗС Вітольда Ващиковського, за допомогою документа, тодішні посадовці сподівались підняти репутацію на Заході.

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Теги: #Польща#Україна#мігранти#мусульмани