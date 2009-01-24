Франція відряджає до узбережжя Гази вертольотоносець

Франція відряджає до нейтральних вод у район сектора Газа вертольотоносець, щоб відвернути контрабанду зброї до палестинського анклаву, йдеться в заяві Єлісейського палацу.

"Зараз в терміновому порядку необхідно закріпити нинішнє припинення вогню, гуманітарні акції, повне припинення постачань зброї в Газу, довгострокове функціонування пропускних пунктів, міжпалестинське відновлення і примирення", - цитує РІА "Новости".

Щоб відвернути перевезення зброї, Ніколя Саркозі розпорядився відрядити до нейтральних вод у районі сектора Газа вертольотоносець "при повноцінній співпраці з Єгиптом і Ізраїлем".

Як повідомили агентству Франс Прес у французькому Генштабі, в район у найближчі години рушить фрегат-вертольотоносець "Жерміналь", приписаний до французького контингенту миротворчих сил ООН в Лівані (ЮНІФІЛ).

Саркозі також доручив МЗС і Міноборони розпочати пряме обговорення із США і європейськими партнерами додаткових заходів для припинення постачань зброї до Гази морем і суходолом.

Франція знову закликала відкрити перехід Рафах між сектором Газа і Єгиптом під контролем наглядової місії ЄС. У заяві Єлісейського палацу наголошується, що до сфери відповідальності європейських спостерігачів слід також включити прикордонні переходи між сектором Газа і Ізраїлем.