Зброя, "документи" бойовиків та фінансові схеми: у оточення Януковича і Клюєва провели обшуки в справі про злочини проти Майдану (документ)

Правоохоронці провели обшуки в осіб з оточення екс-президента Віктора Януковича та екс-глави його адміністрації Андрія Клюєва.

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, обшуки у Києві та Донецькій області провели Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури спільно з Національним антикорупційним бюро, Департаментом карного розшуку Національної поліції України, а також управлінням карного розшуку Національної поліції України у Донецькій області у рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами злочинної протидії протестним акціям, вчиненні вбивств та інших злочинів під час Майдану.

Під час обшуків вилучено ряд предметів і документів, що в сукупності з іншими наявними доказами мають важливе значення для дослідження обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні.

Крім того, серед вилученого – кілька тисяч набоїв, документи, у тому числі за підписом керівництва терористичної організації «ДНР», спеціальні пристрої дистанційного доступу до рахунків в іноземному банку, фінансові схеми та документи «чорнової бухгалтерії», печатка офшорної компанії, електронні носії інформації.

Тривають слідчі дії, пов’язані з аналізом та перевіркою отриманих у такий спосіб даних, з метою прийняття відповідних процесуальних рішень, встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до організації та фінансування злочинів щодо протидії протестним акціям