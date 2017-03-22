У РФ заявили, що Самойлова представить Росію на "Євробаченні-2018"
Співачка Юлія Самойлова представить Росію на "Євробаченні" в 2018 році в тому випадку, якщо не потрапить на нього в цьому році.
Співачка Юлія Самойлова представить Росію на "Євробаченні" в 2018 році в тому випадку, якщо не потрапить в цьому. Про це ТАСС повідомили в прес-службі Першого каналу.
"У тому випадку, якщо Україна не допускає Юлію Самойлову до участі в "Євробаченні", в наступному році, незалежно від місця проведення конкурсу, Росію представлятиме Юлія Самойлова", - сказали в прес-службі.
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Як відомо, учасниці Євробачення-2017 від Росії Юлії Самойловій заборонили в'їзд в Україну строком на три роки.
За даними ЗМІ, Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" в окупованому Росією Криму. Цю інформацію вже підтвердили в Кремлі.
20 березня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ не буде замінювати учасника Євробачення-2017, якщо Самойлову не пустять в Україну через її відвідування окупованого Криму.