У РФ заявили, що Самойлова представить Росію на "Євробаченні-2018"

Співачка Юлія Самойлова представить Росію на "Євробаченні" в 2018 році в тому випадку, якщо не потрапить в цьому. Про це ТАСС повідомили в прес-службі Першого каналу.

"У тому випадку, якщо Україна не допускає Юлію Самойлову до участі в "Євробаченні", в наступному році, незалежно від місця проведення конкурсу, Росію представлятиме Юлія Самойлова", - сказали в прес-службі.

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Як відомо, учасниці Євробачення-2017 від Росії Юлії Самойловій заборонили в'їзд в Україну строком на три роки.

За даними ЗМІ, Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" в окупованому Росією Криму. Цю інформацію вже підтвердили в Кремлі.

20 березня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ не буде замінювати учасника Євробачення-2017, якщо Самойлову не пустять в Україну через її відвідування окупованого Криму.