ВР сьогодні розгляне скандальний законопроект про е-декларації для журналістів і громадських діячів (наживо)

Сьогодні Верховна Рада України у другому читанні розглядатиме законопроект про внесення зміни до статті 3 закону “Про запобігання корупції”, яким засновників і редакторів ЗМІ та представників громадських об'єднань може бути зобов'язано подавати електронні декларації.

Як передає кореспондент УНІАН, це питання у сьогоднішньому порядку денному стоїть четвертим.

Перед тим парламент планує розглянути блок питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, це стосуватиметься отримання комунальних послуг.

Також сьогодні парламент повторно, з пропозиціями президента, розглядатиме законопроект про державну підтримку кінематографії. Також сьогодні розглядатиметься законопроект про Український культурний фонд.

Серед іншого, сьогодні розглядатиметься блок питань промислової політики та підприємництва.

Планується також розглянути питання щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій.

Серед іншого, сьогодні розглядатиметься питання щодо врегулювання процедури ухвалення рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах, а також законопроект про приватну детективну діяльність.

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Як повідомляв УНІАН, вчора комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту ухвалити в цілому президентський законопроект №6172 про внесення зміни до статті 3 закону "Про запобігання корупції".

Під час обговорення народний депутат від "Народного фронту" Тетяна Чорновол запропонувала встановити у законопроекті, аби електронні декларації подавали, зокрема, і головні редактори та засновники ЗМІ.

На засіданні антикорупційного комітету виникла колізія із поправкою щодо е-декларування доходів представниками ЗМІ - члени комітету не підтримали цю поправку і не включили до проекту пропозицій.

«Але в кінці, під час обговорення... взяли і проголосували за поправку, яка регламентує, як вони мають подавати (декларації - УНІАН). Не те, що вони мають подавати, а процедуру", - сказав голова комітету Єгор Соболєв. Він констатував, що "ми не маємо жодного шансу змусити подавати декларації, але в результаті маємо проголосовану поправу, яка описує процедуру".

На обговоренні зазначалось, що законопроект №6172 має стосуватися, як це і передбачалося, лише деяких категорій військовослужбовців. Водночас було зазначено, що правки з ініціативами Чорновол буде винесено на розсуд парламенту.