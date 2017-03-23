У Кремлі звалили провину за вбивство Вороненкова на Україну

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав абсурдними заяви про російський слід у вбивстві колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова в Києві.

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"Ми вважаємо, що будь-які вигадки, які вже звучать про горезвісний російський слід, є абсурдними", - сказав Пєсков журналістам, повідомляє РИА Новости.

"Сподіваємося, що вбивця і ті, хто стояв за цими діями, будуть виявлені", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, в центрі Києва в результаті стрілянини був убитий колишній депутат Держдуми РФ Вороненков і поранені ще дві людини.

Заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко однією з основних версій вбивства Вороненкова назвав цілеспрямовані дії Росії.

Вороненков кілька місяців тому переїхав в Україну разом з дружиною, також екс-депутатом нижньої палати російського парламенту, Марією Максаковою. Слідчий комітет РФ пред'явив йому заочне звинувачення і оголосив у федеральний розшук. Вороненкову заочно инкриминируовали організацію особливо великого шахрайства - рейдерське захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви. Кримінальну справу стосовно Вороненкова було порушено в жовтні 2011 року.

В інтерв'ю одному з українських ЗМІ Вороненков порівняв Росію з нацистською Німеччиною і назвав помилкою окупацію Криму.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав Вороненкова важливим свідком по справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. За словами Луценка, Вороненков у своїх свідченнях українським слідчим заявив, що Янукович написав два листи з проханням ввести російські війська в Україну - один на ім'я президента РФ Володимира Путіна, друге - на адресу Держдуми. “У нас є два свідка - екс-депутати Державної думи. Один з них голосував за анексію Криму, інший - ні. І виявляється, що Янукович написав не один, а два листи про введення військ. Одне - Путіну, і одне - на Держдуми. Він (Вороненков) є важливим свідком, та іншого інтересу у нас до нього немає", - сказав Луценко.