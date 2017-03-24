У БПП назвали кандидатів на посаду голови фракції, серед них - дружина Луценка

Народні депутати від "Блоку Петра Порошенка" обговорюють кандидатури на посаду голови фракції замість Ігоря Гриніва. Про це у коментарі УНІАН повідомив заступник голови фракції Анатолій Матвієнко.

Він зазначив, що вчора на засіданні ради фракції "Блок Петра Порошенка" Гринів заявив, хоче піти з посади голови фракції та зосередитися на аналітичній роботі.

"Він вважає, що зараз може бути ефективним в інший спосіб. І це його право", - сказав Матвієнко.

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За його словами, Гринів повідомив, що хоче "більше займатися аналітикою як радник президента". Також Матвієнко зауважив, що Гринів попросив, щоб "його звільнили, і цей тиждень буде тижнем консультацій з приводу наступної кандидатури".

При цьому він додав, що на посаду голови фракції БПП називається багато кандидатур, "бо немає незамінних", серед цих кандидатур - Ірина Луценко, Ірина Геращенко, Артур Герасимов, Ігор Кононенко, Сергій Березенко.

На уточнювальне запитання, чи сам Матвієнко є серед кандидатів, він, усміхаючись, сказав: "Дехто називає й моє прізвище, але я людина, яка має свою точку зору, тому не дуже флюгерний".

"Вісь флюгерна у мене заіржавіла, і я не повертаюся у повітрі", - додав він жартома.