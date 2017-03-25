"Не буду навіть думати": вдова Вороненкова повідомила про посилену охорону і відмову з'ясовувати деталі вбивства

Дружина вбитого екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова Марія Максакова повідомила, що не буде вибудовувати версій про те, хто вбив її чоловіка і розповіла, що їй вже посилили охорону. Про це пише "Медуза".

"Не буду навіть думати, хто це зробив, хто це замовив і виконав. Ніщо мені його не поверне. Зрозуміло, що правоохоронні органи будуть цим займатися, це їх робота. А я буду думати про те, що у мене є хлопчик, якому 11 місяців. І заради своєї любові до Дениса я особисто не збираюся взагалі нічого робити. Я не знаю; може бути, це неправильно. Але вони у мене його вже відібрали. І що б я не робила, я його не поверну", - сказала вона.

Читайте такожЧому не слід героїзувати Вороненкова

Максакова також повідомила, що зараз її возять на броньованій машині.

"Охорона в Дениса була, але не така, як у мене зараз. Якби його так охороняли, все було б в порядку", - додала вона.

"Я розумію, у мене троє дітей - вони мене будуть, звичайно, підтримувати. А він, між іншим, був готовий виховувати всіх дітей, розумієте? Він любив своїх дітей, ставився до них чудово. Я не знаю. Якось впораюся, напевно", - сказала Максакова.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. В результаті перестрілки також було поранено охоронця Вороненкова і самого нападника, який пізніше помер від отриманих поранень. За словами народного депутата, члена колегії МВС України Антона Геращенка, вбивство скоєно громадянином України Павлом Паршовм, який був агентом російських спецслужб.

«Йому було поставлено завдання потрапити в один з підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії, яке бажано має гучне ім'я в суспільній свідомості, і робити вигляд, що він звичайний солдат. Здоровий, сильний юнак, громадянин України, успішно виконав завдання російських спецслужб і рік прослужив в одному з підрозділів Національної гвардії», - поінформував Геращенко.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії, яку екс-депутат Держдуми РФ був змушений залишити з політичних міркувань. Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і, зокрема, ролі екс-президента Віктора Януковича щодо введення в Україну російських військ.