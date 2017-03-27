Наказував обстрілювати позиції АТО та нападати та бійців ЗСУ: ГПУ оголосила в розшук російського генерала

Головна військова прокуратура ГПУ повідомила про підозру ще одному генералу Збройних сил Російської Федерації - Олексію Завізьону.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Командувачу 41 загальновійськової армії Центрального військового округу Збройних сил Російської Федерації генерал-майору О.Завізьону повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України (ведення агресивної війни), ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації)», - йдеться в повідомленні.

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За даними ГПУ, «Завізьон обґрунтовано підозрюється в тому, що він у період з лютого по липень 2015 року, за попередньою змовою групою з іншими представниками влади та службовими особами Збройних сил РФ, виконуючи обов’язки командувача 1 армійського корпусу – незаконного озброєного формування, так зване «народне ополчення ДНР», шляхом віддання наказів, контролю їх виконання і координації дій, через підлеглих службових осіб ЗС РФ, забезпечив на території Донецької і Луганської областей щоденне ведення підпорядкованими незаконними озброєними підрозділами обстрілів позицій сил АТО та вчинення збройних нападів на військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів».

Як підкреслюється в повідомленні, «внаслідок вчинення вказаними співучасниками зазначених умисних дій загинуло не менше 3 тисяч і поранено понад 8 тисяч військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, залучених до проведення АТО, тимчасово окуповано райони Донецької і Луганської областей та завдано значних матеріальних збитків державі Україна».

Підозрюваний Завізьон оголошений у розшук, готується клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, наголосили в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2016 року генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що оголошено підозру у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України 18 високопосадовцям Росії, зокрема міністру оборони РФ Сергію Шойгу, заступнику міністра оборони РФ Дмитру Булгакову, начальнику Генерального штабу ЗС РФ Валерію Герасимову та іншим.