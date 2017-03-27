Журналіст дізнався, кого глава НБУ Гонтарева запропонувала на своє місце

Глава Нацбанку Валерія Гонтарева запропонувала президенту замість себе на посаду глави НБУ Володимира Лавренчука. Про це на своїй сторінці у Facebook пише журналіст 1+1 Олександр Дубинський.

"Ним може стати глава "Райффайзен Банку Аваль" Володимир Лавренчук (до правління НБУ вже входять два підлеглі Лавренчука - Сологуб та Борисенко)", - йдеться у його повідомленні.

Читайте також"Яценюк замість Гонтаревої": рокіровка глави НБУ обговорюється - Сюмар

За інформацією журналіста, рішення про відставку Гонтарева оголосить після рішення МВФ про виділення чергового кредитного траншу Україні.

Дубинський зазначив, що Лавренчук повинен буде "зачистити" хвости Гонтаревої до зміни глави НБУ та потенційного розслідування її діяльності.

Раніше РБК-Україна стало відомо, що після понад 2,5 років роботи в Нацбанку його голова Валерія Гонтарева прийняла рішення піти у відставку.

Варто зазначити, що це вже не перша спроба Гонтаревої скласти із себе повноваження глави Нацбанку. Незважаючи на вимоги парламентської опозиції, періодичні мітинги вкладників й проблемних позичальників, конфлікти з власниками банків, президент Петро Порошенко не наважувався подати подання на зняття Валерії Гонтаревої. Цього разу, швидше за все, глава держави задовольнить прохання глави регулятора.