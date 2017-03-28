Раді пропонують зробити менше вихідних на травневі свята

Парламентський комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендував Раді зробити менше вихідних на травневі свята. Про це свідчить порівняльна таблиця законопроекту №1658 (проект Трудового кодексу), який готується до другого читання, передає Politeka.

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Поправка, яку комітет врахував, пропонує встановити 2 травня робочим днем. Таку пропозицію внесли депутати від фракції "Народний фронт". Якщо законопроект приймуть з цією поправкою, вихідним днем залишиться лише 1 травня — Міжнародний день солідарності трудящих.

Інші свята комітет не чіпав, незважаючи на пропозиції деяких депутатів. Зокрема, депутат від фракції "Самопоміч" Ірина Подоляк пропонувала поправки, якими пропонувалося скасувати вихідний на 8 Березня, а вихідний 9 травня (День Перемоги) перенести на 8 травня (День пам'яті і примирення).

Раніше глава Інституту національної пам'яті (ІНП) Володимир В'ятрович опублікував проект нового календаря державних вихідних і святкових днів.