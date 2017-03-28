У КВУ назвали прізвища нардепів, які жодного разу не з’явились у Раді в березні

У березні жодного разу до Верховної Ради не прийшли 8 нардепів. Про це повідомляється на сайті Комітету виборців України.

У КВУ зазначили, що ці нардепи, за даними письмової та електронної реєстрації, пропустили всі пленарні засідання парламенту у цьому місяці.

Зокрема, серед нардепів-прогульників Семен Семенченко і Тарас Пастух («Самопоміч»), Євген Бакулін («Опозиційний блок»), Вячеслав Богуслаєв («Воля Народу»), а також позафракційні Євгеній Мураєв та Дмитро Ярош.

Також не ходили на засідання Ради й Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.

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«Березень виявився насиченим місяцем в роботі парламенту. За цей час відбулося 12 пленарних засідань Ради, на яких було прийнято майже півсотні різних законодавчих актів. Серед іншого парламент прийняв закон, який розблоковує вибори у об’єднаних громадах з різних районів. Попри це, на робочому місці як правило перебували лише 331 народний депутат із 423, а 8 депутатів взагалі пропустили всі засідання Ради. Це не сприяє довірі виборців ані до таких осіб, ані до парламенту в цілому», – підкреслив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, комітет виборців України назвав прізвища 5 депутатів, які пропустили всі засідання Ради в 2017 році.

«Серед них члени «Опозиційного блоку» Євген Бакулін та Дмитро Добкін, позафракційний Андрій Білецький, а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, які розшукуються українською владою. Андрій Білецький 22 лютого озвучив з парламентської трибуни вимоги учасників протесту біля ВР, але в парламенті зареєстрований не був», – йшлося в повідомленні.