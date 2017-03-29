Ситник: на економічних експертів у справі Насірова намагалися чинити тиск

На економічних експертів у справі відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова намагалися чинити тиск.

Про це директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив у розміщеному на сайті НАБУ інтерв'ю "Громадському".

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"У мене було занепокоєння, що дуже великий тиск здійснювався на експертів, які проводили економічну експертизу. На жаль, керівник експертної служби намагався прямо вчинити тиск них. Щодо цього я направив лист міністру юстиції, оскільки цей експертний підрозділ входить в структуру Мін’юсту. Це мене справді бентежило, були порушення. Але ми передопитали експертів ще раз, і вони підтвердили достовірність своїх висновків. Тому ці спроби тиску на експертів не мали ніякого успіху", - сказав Ситник.

На уточнення, були це одноразові спроби тиску чи системні, він зазначив, що "системним це не можна назвати, але прецеденти були й в інших "топових" справах".

Він також не виключив "здійснення тиску на суд та на представників судової влади". "Бо, як я вже сказав, був тиск на економічних експертів", - додав директор бюро.

Як повідомляв УНІАН, за даними слідства, Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

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Після оголошення підозри Насірова було відсторонено від виконання службових обов’язків голови ДФС.

7 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

16 березня у САП повідомили, що заставу в розмірі 100 млн грн за Насірова внесли його дружина та тесть, пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.