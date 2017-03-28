Легітимність кандидатів на посади аудиторів НАБУ не має викликати сумнівів - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник наголошує, що легітимність кандидатів на посади аудиторів діяльності НАБУ не має викликати сумнівів.

Про це він сказав у розміщеному на сайті НАБУ інтерв'ю "Громадському".

Відповідаючи на питання щодо причин конфлікту довкола обрання аудитора НАБУ, Ситник зауважив, що бюро "не є політичним гравцем і не є стороною будь-якого конфлікту".

"Але, на мою думку, не як директора, як громадянина, причиною стало те, що проводився відкритий конкурс в антикорупційному комітеті Верховної Ради на обрання кандидата в аудитори від парламенту", - сказав він.

Директор НАБУ нагадав, що комісія зовнішнього контролю повинна працювати в НАБУ щороку, до її складу входять троє осіб: від парламенту, від президента і від уряду. Антикорупційний комітет ВР проводив конкурс, обрав кандидата і рекомендував парламенту за нього проголосувати.

"Але 23 лютого зайшла людина, нікому не знайома. З боку це виглядало дуже непрозоро і нечесно, навіть не знаю, які краще слова підібрати. Фактично, це більше "змахувало" на фарс. Не сама фігура Брауна, його минуле, а саме те, що в непрозорий спосіб почалися спроби призначити його від парламенту", - зазначив Ситник.

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Так, зауважив він, виникає два питання: "Навіщо тоді проводився той конкурс, і як можна було дослідити кандидата, щодо якого почалося голосування буквально через 5 хвилин після того, як він зайшов у парламентську залу".

"Мені здається, саме це є причиною тих гарячих суперечок, які відбувалися в подальшому", - сказав директор бюро.

Він також наголосив, що у НАБУ не бояться жодних перевірок.

"Людям, які будуть призначені у прозорий спосіб, ми готові показати матеріали, які, в рамках закону про держтаємницю, про захист персональних даних, про таємницю слідства, потрібні для аудиту", - додав Ситник.

Крім того, він зауважив, що в НАБУ ніколи не висловлювалися на користь того чи іншого кандидата і не рекомендували конкретних осіб.

"Але ми б хотіли, щоб легітимність кожного з кандидатів не викликала сумніву ні в наших політичних гравців, ні в наших міжнародних партнерів, ні в громадянському суспільстві", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ще 23 лютого планувала призначити аудитора НАБУ від парламенту, однак депутати не дійшли згоди щодо кандидатури на цю посаду.

21 березня ВР знову не змогла призначити аудитора НАБУ від парламенту. Ані заступник генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберт Сторч, кандидатуру якого схвалив парламентський комітет з питань запобігання та протидії корупції, ані Найджел Браун, кандидатуру якого пізніше висунули фракції "Народний фронт" та «БПП», не набрали необхідної кількості голосів депутатів для затвердження на цій посаді.

22 березня профільний антикорупційний комітет ВР заявив про намір на наступному засіданні оголосити конкурсний відбір кандидатур на посаду представника парламенту до складу комісії з аудиту діяльності НАБУ.

Своєю чергою 18 березня міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко повідомив, що уряд найближчим часом визначиться з кандидатурою свого представника до складу комісії з проведення аудиту НАБУ.