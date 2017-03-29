Парубій назвав обстріл Генконсульства Польщі спробою зруйнувати "міжнародну антипутінську коаліцію"

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що обстріл Генерального консульства Польщі у Луцьку - це провокація ворога, яка покликана розсварити український і польський народи.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я щойно повернувся з Варшави, де брав участь у VIII сесії Міжпарламентської асамблеї України, Польщі та Литви. Ми активізували міжнародну співпрацю по лінії Балто-Чорноморського союзу», - зазначив спікер і додав: «Ми протистоїмо російському агресору пліч-о-пліч з нашими польськими друзями».

Парубій зауважив, що напередодні у Варшаві з головами парламентів Польщі та Литви було заплановано «здійснити спільні візити у Вашингтон і Брюссель з вимогою продовження санкцій проти міжнародного злочинця - путінської Росії - та більш активної підтримки України».

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Спікер закликав правоохоронні органи невідкладно розслідувати обставини обстрілу та покарати нападників. "Закликаю також негайно посилити охорону дипломатичних установ по всій території України", - наголосив він.

Голова парламенту також додав, що, "очевидно, що ворог своїми дрібними провокаціями намагатиметься зруйнувати міжнародну антипутінську коаліцію держав вільного світу".

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. У Службі безпеки України заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає.

За фактом інциденту Відкрито провадження за статтею «терористичний акт».

Президент України доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування обстрілу Генконсульства. Також глава держави доручив посилити охорону іноземних дипломатичних установ для запобігання можливим провокаціям.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення провокацією проти Генконсульства. "Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща. Робимо все, щоб винні були покарані", - наголосив він.

Посол України у Польщі Андрій Дещиця у зв’язку з інцидентом відвідав Міністерство закордонних справ Польщі.