Партія регіонів вирішила узяти Тимошенко змором?

“Партія регіонів щомісяця може виносити питання про відставку уряду, і ми це робитимемо”, - заявив у Полтаві народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Олександр ПОПОВ, передає кореспондент УНІАН, .

«Нова революція потрібна там, де не хочуть бачити свого майбутнього. Історія нашого народу свідчить про те, що більше в цьому (у революції) негативу. Хоч би як агресивно до нинішніх подій не ставилися - треба діяти законним, демократичним шляхом", - сказав депутат, зазначивши, що "Партія регіонів щомісяця може виносити питання про відставку уряду, і ми це робитимемо".

"Але піднімати народ, як 2004 року було - не будемо. За Конституцією діятимемо, - наголосив О.ПОПОВ. - Адже якщо один раз переступиш закон, як Президент і прем`єр, то є спокуса постійно порушувати закон. Саме в цьому принципова відмінність Партії регіонів і нашого лідера від так званих праведників-демократів».

Він також заявив, що, на його думку, авторитет БЮТ тримається на брехні прем`єр-міністра. «50-60% - це зухвала брехня, ми до такого не опускаємося ніколи. Так не можна, це позиція Партії регіонів. Нам потрібна чесна перемога, і з урахуванням того, до чого нас приводить правляча влада, … партнери з інших фракцій, думаю, нас підтримають і приймуть відставку уряду», - сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2008 року лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Партія регіонів дає владі сто днів для наведення ладу в країні. Він додав: якщо влада за сто днів не наведе лад у країні, то через сто днів “ми піднімемо всю країну».

9 січня 2009 року народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН повідомила, що Партія регіонів вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО негайно подати у відставку, інакше погрожує масовими акціями протесту. “Партія регіонів вимагає, щоб влада негайно, добровільно пішла у відставку – не чекаючи, поки робітники прийдуть до неї по газ”, - сказала депутат.

19 січня В.ЯНУКОВИЧ виразив переконання, що фракція ПР вже в лютому зуміє домогтися відставки уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

21 січня народний депутат від ПР Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив, що народні депутати від БЮТ, Блоку Литвина та НУ-НС намагаються зробити все, щоб не допустити розгляду у Верховній Раді питання про недовіру уряду, яке можна поставити в порядок денний уже в лютому, тобто на початку роботи четвертої сесії.