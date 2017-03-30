Поляки розуміють, що обстріл консульства в Луцьку міг бути спровокований зі сторони – МЗС України

В МЗС України заявили, що поляки розуміють, що обстріл консульства Польщі міг бути інспірований зі сторони. Про це повідомила спікер МЗС України Мар'яна Беца, передає «112 Україна».

"Ми не виключаємо, що на тлі триваючої російської агресії, ці провокації, як і попередні, вони інспіровані ззовні. Це розуміють і поляки", - заявила Беца.

Читайте такожВ СБУ не виключають "хуліганську" версію нападу на Генконсульство Польщі в Луцьку

При цьому вона зазначила, що цілком можливо, що генеральні консульства Республіки Польща відновлять свою роботу в Україні вже найближчим часом.

"Чи будуть вони працювати сьогодні, я не можу сказати, це питання до польської сторони, тому що вчора МВС офіційно підтвердило посилення охорони. Тому я думаю, в принципі, вони повинні бути відкриті найближчим часом. Але краще адресувати це питання до них", - заявила Беца.

Як повідомляв УНІАН раніше, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух.

В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає. У СБУ розглядають кілька версій інциденту, в тому числі теракт.

"Провокації проти Республіки Польща, що час від часу трапляються в Україні, вигідні лише одній стороні – Російській Федерації, почерк якої видно здалека", - заявили у відомстві.

Президент України доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування обстрілу Генконсульства. Також глава держави доручив посилити охорону іноземних дипломатичних установ для запобігання можливим провокаціям.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення провокацією проти Генконсульства. "Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща. Робимо все, щоб винні були покарані", - наголосив він.