Спецслужби вийшли на слід зловмисників, які обстріляли польське консульство у Луцьку (відео)

Спецслужби вийшли на слід зловмисників, які обстріляли польське консульство у Луцьку. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "терористичний акт".

"Щойно стало відомо, що спецслужби уже вийшли на слід зловмисників. Є зачіпки. Однак в інтересах слідства подробиці поки не розголошуються", - наголошується в сюжеті.

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Як повідомляв УНІАН раніше, в ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративної будівлі Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв в результаті вибуху немає. В СБУ розглядають кілька версій інциденту, в тому числі теракт.