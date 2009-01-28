Тимошенко ціну на газ називати не буде - крайньою буде НКРЕ

Кабінет Міністрів України передав повноваження щодо затвердження граничного рівня цін на газ для промислових споживачів Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ).

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістам повідомив голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО.

"Таким чином, ми просто повернулися до старої схеми, тому що коли тарифи затверджує НКРЕ, а граничні ціни - Мінекономіки, то це неправильно", - сказав він.

В.КАЛЬЧЕНКО повідомив, що питання про граничні ціни на газ для промислових споживачів 2009 р. НКРЕ планує розглянути на своєму засіданні 29 січня.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня міністр палива й енергетики України Юрій ПРОДАН сказав, що ціну на газ для промислових підприємств може бути затверджено вже на наступному засіданні Кабінету Міністрів України.

19 січня 2009 року в Москві було підписано газові контракти між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Згідно з угодою, у першому кварталі 2009 року ціна на газ для споживачів України становитиме 360 дол. за тисячу кубометрів. Її розраховано за загальноприйнятою європейською формулою ціною зі знижувальним коефіцієнтом 0,8 і змінюватиметься згідно з формулою щокварталу.

Базову ціну встановлено на рівні 450 доларів за 1 тис. куб. м газу.

Своєю чергою прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що ціна газу на кордоні РФ з Україною 2009 року становитиме 228,8 дол. за тисячу кубометрів, а вартість технологічного газу для України становитиме 153,9 дол. за тисячу кубометрів.