НАБУ закрило кримінальне провадження проти Супрун

Детективи НАБУ закрили кримінальне провадження проти в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун щодо можливого нецільового використання бюджетних коштів в результаті проведення міжнародних закупівель ліків у зв'язку з відсутністю складу злочину. Про це повідомляє ZN.

"30 березня детективи НАБУ закрили кримінальну справу щодо посадових осіб Міністерства охорони здоров'я, відкрите прокурорами САП з власної ініціативи 27 лютого 2017 року з кваліфікацією ч. 2.210 КК України", - повідомляє прес-служба НАБУ у відповідь на запит.

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Зазначається, що провадження закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення. "Публікація, яка стала підставою для відкриття прокурорами САП кримінального провадження, на сайті відсутня (мова йде про статтю в Інтернет-виданні Gazeta.ua "Супрун перевела в банки мільярди, виділені на ліки"). Друк цієї статті, яка була долучена до рапорту прокурора, не був належним чином завірений. Отже, вимог Кримінального процесуального кодексу України щодо відкриття кримінального провадження, дотримано не було", - йдеться у відповіді бюро.

"Крім того, після аналізу існуючої процедури закупівлі ліків за кошти державного бюджету, встановлено, що оскільки ці закупівлі здійснюються через міжнародні неурядові організації, будь-яка можливість одноосібного розпоряджання коштами з боку посадових осіб МОЗ, тим більше їх перерахування на рахунки в банківські установи за межами встановленої процедури, в даний час є виключеним", - додають в НАБУ.

Як повідомлялося, голова МОЗ виступає проти обраного держсекретаря відомства.