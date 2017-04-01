Е-декларування: міністр енергетики Насалик відзвітувався про свої доходи за 2016 рік

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик за 2016 рік задекларував 1,2 млн грн доходів, а також 900 тис. дол. і 1,4 млн грн грошових активів.

Про це йдеться в декларації міністра, яку опубліковано в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Згідно з даними реєстру, в 2016 році міністр отримав 1,2 млн грн доходів (із яких зарплата народного депутата України становила 24,7 тис. грн, а зарплата в Міненерговугілля - 221,9 тис.). При цьому його дружина Гузял Насалик отримала 941,9 тис. грн доходу від підприємницької діяльності.

Також зазначається, що міністр має такі грошові активи (заощадження): 901 тис. дол., 240 тис. євро і 1,4 млн грн.

На нього зареєстровано три автомобіля, серед них два марки Mercedes-Benz вартістю 1,3 млн грн і 2,4 млн грн.

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Насалик є власником двох акцій компанії «Оріана», яка зареєстрована в Калуші Івано-Франківської області (де раніше Насалик був мером), основним видом діяльності цієї компанії є виробництво пластмас і виробництво хімічної продукції.

За даними реєстру декларацій, міністр енергетики є власником однієї квартири в Києві площею 287,7 кв. м, одного будинку в Козині Київської області площею 561,4 кв. м, а також трьох земельних ділянок загальною площею 3 тис. кв. м.

Як повідомляв УНІАН, за 2015 рік Насалик задекларував 410 тис. грн доходів, із яких 81,1 тис. грн – це зарплата народного депутата. Його дружина (Гузял Насалик) у 2015 році отримала 745,2 тис. грн доходу від підприємницької діяльності.

За 2015 рік міністр накопичив 896 тис. дол. і 240 тис. євро грошових активів.

Насалика було призначено на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості в середині квітня 2016 року.