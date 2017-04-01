У ГПУ розповіли, в яких справах допитували екс-депутата Держдуми Вороненкова (відео)

Екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова, крім розслідування справи щодо колишнього президента Віктора Януковича, також допитали у справі про злочини під час Євромайдану.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

За його словами, в рамках "справи Євромайдану" Вороненкова допитували один раз.

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"Так, він дійсно був викликаний для допиту також і щодо злочинів, вчинених під час протестних акцій, що стосується діяльності у цей період часу злочинної організації, факт якої ми розслідуємо. Слідчі дійсно брали у нього свідчення, які стосуються погляду державного чиновника з тієї сторони, як розвивалися події щодо підтримки РФ колишніх високопоставлених осіб й зокрема розвитку подій вже після Майдану, щодо з'їзду, який не відбувся після 22 лютого в Харкові, ці свідчення є в наших матеріалах", - розповів Горбатюк.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в центрі Києва внаслідок стрілянини було вбито колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова та поранено ще двох осіб.

Нагадаємо, Вороненков кілька місяців тому переїхав в Україну разом із дружиною, також екс-депутатом нижньої палати російського парламенту Марією Максаковою. Слідчий комітет РФ висунув йому заочне обвинувачення та оголосив у федеральний розшук. Вороненкову заочно інкримінують організацію особливо великого шахрайства - рейдерське захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви. Кримінальну справу стосовно Вороненкова було порушено в жовтні 2011 року.

В інтерв'ю одному з українських ЗМІ Вороненков порівняв Росію з нацистською Німеччиною і назвав помилкою окупацію Криму.