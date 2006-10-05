Депутати хочуть обмежити втручання судів у корпоративні конфлікти

Народні депутати пропонують розглядати приватизаційні спори тільки в господарських судах.

Про це йдеться в законопроекті, внесеному на розгляд Верховної Ради народними депутатами Михайлом ЧЕЧЕТОВИМ, Дмитром ПРИТИКОЮ і Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ.

Як повідомляє сайт ВР, проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (про розмежування переліку справ, які підвідомчі господарським судам і судами загальної юрисдикції) зареєстрований в парламенті 5 жовтня 2005 року під №2279.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, метою законопроекту є усунення недоліків процесуального законодавства України щодо визначення підсудності справ з метою зробити неможливим копіювання судових рішень, навмисне затягування процесу судочинства. Законопроект направлений на врегулювання цивільних і господарських правовідносин згідно з принципами судочинства, встановленими Конституцією України.

Проектом передбачається введення норм, які чітко визначають підвідомчість (підсудність) справ, які виникають при розв’язанні корпоративних конфліктів. Крім того, в даному проекті проведене розмежування справ, які підвідомчі господарському суду і судам загальної юрисдикції.