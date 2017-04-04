Вищий спецсуд скасував рішення про умовно-дострокове звільнення Лозінського - Луценко

Вищий спеціалізований суд з розгляду кримінальних та цивільних справ скасував рішення судів нижчих інстанцій про умовно-дострокове звільнення колишнього народного депутата України Віктора Лозінського, якого було засуджено за вбивство.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Вищим спеціалізованим судом задоволено касаційну скаргу прокуратури та скасовано ухвалу Апеляційного суду Київської області від 06.04.2016, якою залишено без змін ухвалу Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 25.02.2016 про звільнення Лозінського В.О. умовно-достроково від відбування покарання на невідбуту частину покарання - 1 рік 11 місяців 8 днів позбавлення волі", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі за вбивство місцевого жителя Валерія Олійника на Кіровоградщині.

Пізніше Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справ зменшив йому покарання до 10 років ув'язнення.

6 квітня 2016 року Апеляційний суд Київської області визнав правомірним і залишив без змін рішення Бориспільського міськрайонного суду щодо умовно-дострокового звільнення Лозінського. Приймаючи рішення щодо Лозінського, суд врахував «закон Савченко», за яким один день перебування в СІЗО зараховується за 2.

Згодом Лозінський залишив межі виправної колонії у зв'язку з умовно-достроковим звільненням за рішенням суду.

Проте прокуратура Київської області подала касаційну скаргу до Вищого спецсуду з метою скасування рішення щодо умовно- дострокового звільнення Лозінського.