Ющенко: у парламенті стався справжній шабаш навколо Нацбанку

Фінансова система держави повністю розбалансована.

Про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО у екстреному зверненні до українського народу у зв`язку зі складною економічною ситуацією в Україні.

«Апелюю до вас, шановні співвітчизники, щоб посилити вимогу до українського уряду і парламентської більшості зупинити ті потоки брехні, фальші, наклепів і негайно – підкреслюю – негайно діяти для порятунку національної економіки», - наголосив Президент.

За його словами сьогодні через брак фінансування свідомо руйнуються державні інституції.

«Я вже не кажу про персональні звинувачення. Відкидаю цей бруд. У парламенті стався справжній шабаш навколо Національного банку України. Намір, безумовно, був один: отримати доступ до друку грошей, щоб покрити недостачі Державного бюджету», – зазначив глава держави, зауваживши, що це може призвести до небаченої інфляції, а також може закінчитися соціальною катастрофою.

«Я змушений сказати ці слова, щоб привести до тями політиків», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, нагадавши при цьому, що українська промисловість зупиняється, на підприємствах масово звільняють або відправляють у довгострокові відпустки людей.