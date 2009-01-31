У Кличка обіцяють змусити мера Києва відмінити підняття тарифів на ЖКП

«Ми змусимо Черновецького скасувати рішення про п’ятиразове підняття комунальних тарифів – так само, як змусили мера понизити вартість проїзду у громадському транспорті». Про це заявив один з лідерів Блоку Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський. На переконання депутата, своїми рішучими діями опозиція довела свою спроможність ефективно відстоювати інтереси киян.

«З самого початку ми наполегливо відстоювали право киян не платити у комунальному транспорті за грабіжницькими тарифами, - говорить Дмитро Андрієвський. – Зрештою, меру не лишилося нічого, як погодитися з нашою точкою зору. Це спільна перемога усіх, хто перебуває в опозиції до Черновецького».

На думку Дмитра Андрієвського, тепер його політична сила порушуватиме питання виплати компенсації тим людям, які, наприклад, придбали річні проїздні квитки за завищеною ціною. Також, за словами політика, буде скасовано рішення мера про п’ятиразове підняття тарифів на житлово-комунальні послуги. «Мер чинить всупереч волі Київради, яка наклала мораторій на підняття тарифів. За умов економічної кризи, забаганка Черновецького виглядає особливо безглуздо. Адже будь-якій нормальній людині зрозуміло, що таке стрімке збільшення тарифів викличе глобальну кризу неплатежів. А це, в свою чергу, просто поховає житлово-комунальне господарство міста. Тому ми задіємо всі доступні механізми та скасуємо рішення про підняття тарифів», - додав політик.

Нагадаємо, з 31 січня вартість однієї поїздки у київському метрополітені було знижено до 1 гривні 70 копійок. Вартість поїздки в інших видах комунального транспорту було знижено до 1 гривні 50 копійок.