З'явилося відео, як Порошенко, Яценюк та Гройсман відзначають рішення ЄП щодо "українського безвізу"
14:17, 06 квітня 2017Політика
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Порошенко був дуже радісним, вітаючи рішення ЄП щодо "безвізу" для України.
Порошенко привітав рішення ЄП щодо безвізового режиму з Україною / Скріншот
Президент України Петро Порошенко емоційно привітав українців з рішенням Європарламенту щодо надання "безвізу" Україні. Це сталося на Київському безпековому форумі.
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"Я прошу пробачення: щойно надійшла новина, що 521 голос в Європейському парламенті "за" безвізовий режим з Україною!" - заявив, усміхаючись, глава держави.
Також він привітав, зокрема, присутнього на форумі Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана, а також усіх, хто до цього доклав максимум зусиль.
"Я вітаю тебе, український народе! Я вітаю тебе Україно", - заявив Порошенко.
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