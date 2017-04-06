З'явилося відео, як Порошенко, Яценюк та Гройсман відзначають рішення ЄП щодо "українського безвізу"

Президент України Петро Порошенко емоційно привітав українців з рішенням Європарламенту щодо надання "безвізу" Україні. Це сталося на Київському безпековому форумі.

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"Я прошу пробачення: щойно надійшла новина, що 521 голос в Європейському парламенті "за" безвізовий режим з Україною!" - заявив, усміхаючись, глава держави.

Також він привітав, зокрема, присутнього на форумі Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана, а також усіх, хто до цього доклав максимум зусиль.

"Я вітаю тебе, український народе! Я вітаю тебе Україно", - заявив Порошенко.