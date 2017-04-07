Турчинов прокоментував ракетну атаку США у Сирії

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов вважає удар, завданий крилатими ракетами США по військовому об’єкту в Сирії, адекватною та своєчасною реакцією на застосування союзником Російської Федерації Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільного населення.

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Про це Турчинов сказав під час зустрічі з заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, повідомила прес-служба РНБО.

Сторони також обговорили поточну ситуацію, що склалась через військову агресію РФ проти України, та приділили окрему увагу питанням взаємодії України з Альянсом, реформування сектору безпеки і оборони нашої країни та його переходу на стандарти НАТО.

Співрозмовники визначили низку стратегічних напрямів для співпраці, зокрема, в питаннях протидії сучасним гібридним загрозам.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня вночі Сполучені Штати Америки завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, утримуване повстанцями.