Яценюк відмовився від приданого

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК відмовився від двох автомобілів, які були надані йому у користування як голові Верховної Ради України VI скликання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі очолюваної ним громадської організації “Фронт змін”, А.ЯЦЕНЮК направив керівнику апарату Верховної Ради Валентину ЗАЙЧУКУ відповідне звернення.

“У зв’язку з економічною кризою, з якою зіткнулася наша держава, та з метою зменшення витрат у період її подолання, я відмовляюся від двох автомобілів, які було надано мені у користування Управлінням справами апарату Верховної Ради України як голові Верховної Ради України VI скликання (2007-2008 роки)”, - сказано у зверненні.