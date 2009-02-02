Яценюк відмовився від приданого
18:00, 02 лютого 2009Політика
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“У зв’язку з економічною кризою..."
Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК відмовився від двох автомобілів, які були надані йому у користування як голові Верховної Ради України VI скликання.
Як повідомили УНІАН у прес-службі очолюваної ним громадської організації “Фронт змін”, А.ЯЦЕНЮК направив керівнику апарату Верховної Ради Валентину ЗАЙЧУКУ відповідне звернення.
“У зв’язку з економічною кризою, з якою зіткнулася наша держава, та з метою зменшення витрат у період її подолання, я відмовляюся від двох автомобілів, які було надано мені у користування Управлінням справами апарату Верховної Ради України як голові Верховної Ради України VI скликання (2007-2008 роки)”, - сказано у зверненні.
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